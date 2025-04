FdI, Ciriani: "Aspiriamo a governare nel Nord, se non sarà il Veneto, sarà un'altra Regione"

"I sondaggi ci danno oltre il 30%, è naturale che un grande partito aspiri a governare una regione del Nord. Abbiamo posto questo tema, non è un risiko politico ma una richiesta legittima e sensata. Troveremo come sempre una soluzione".

Così, ai microfoni di SkyTg24 Live in Gorizia, il Ministro per i Rapporti con il Parlamento e Senatore di Fratelli d'Italia, Luca Ciriani.

"Tra poco si voterà in Veneto, e troveremo una soluzione. Se non sarà il Veneto, sarà un'altra Regione - ha proseguito-. Siamo il più grande partito italiano e siamo nettamente sottorappresentati in termini di governatori".