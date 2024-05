Forum Terzo Settore Lazio: a Roma l'evento 'Bridge the gap', per la Giornata Nazionale del Sollievo

Si svolgerà a Roma venerdì 24 maggio 2024 alla Sala Tevere, Regione Lazio, in Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, dalle ore 9.30, l'evento 'Bridge the gap' - 11 punti per colmare il divario e vivere in un territorio senza dolore.

In occasione della Giornata Nazionale del Sollievo, il convegno-dibattito vedrà una serie di interventi di alto livello con, alla conclusione, la firma del 'Manifesto contro il dolore', elaborato dal Forum Terzo Settore del Lazio con le sue reti per un impegno ad ampio raggio e una risposta efficace ai cittadini e per una consapevolezza diffusa e capillare su questi temi.

Sarà una giornata di riflessione e confronto ad ampio raggio tra esperti, medici, operatori, esponenti istituzionali e il Forum con le molte reti sociali e socio-sanitarie, che dovrà tradursi in azioni efficaci, a partire dalla firma del Manifesto stesso con i suoi 11 punti cardine, con in primo luogo il presidente della Regione Lazio e l'assessore all'Inclusione sociale e Servizi alla Persona.

L'evento, organizzato dal Forum Terzo Settore del Lazio, vede la collaborazione della Fondazione Gigi Ghirotti, assieme alla Conferenza Stato-Regioni, Ministero della Salute, Regione Lazio, Ordine provinciale dei Medici e Odontoiatri.