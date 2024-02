Giornalismo: informazione e diritti umani, a Padova il caso Assange

E' in programma venerdì 26 febbraio, alle ore 20:45, alla Sala Anziani di Palazzo Moroni, a Padova, "Il Caso Assange", incontro il cui obiettivo è quello di affrontare il caso di Julian Assange e il rapporto tra informazione e diritti umani.Julian Assange, cittadino australiano, giornalista e pubblicista, è fondatore della piattaforma Wikileaks, attiva su tematiche vitali: disastri ambientali, crimini di guerra, denunce di corruzione, scandali mondiali anche di capi di stato.Accusato dall’amministrazione statunitense per violazione di segreti di Stato, si trova di fronte all’imminente pronuncia, il 20-21 febbraio 2024, dell’Alta Corte britannica in merito all’ultima possibile istanza d’appello contro la sua estradizione negli Stati Uniti, dove lo aspettano fino a 175 anni di carcere duro; senza possibilità di difendersi, in virtù di una legge addirittura del 1917 (l’Espionnage Act) . Rinchiuso da cinque anni in un carcere di massima sicurezza a Londra, in una cella due metri per tre, è trattato al pari di una spia in tempo di guerra, per aver diffuso notizie vere, relative a fatti gravissimi, mai smentite.Con il caso di Assange, ci si trova di fronte a un macroscopico caso di censura, ad un attacco al diritto dei popoli di conoscere le azioni dei loro governanti e a un tradimento vergognoso della giustizia e dei diritti umani; ma soprattutto si stabilisce un pericoloso precedente a giustificazione di una vera e propria aggressione alla libertà di informazione, diritto fondamentale in ogni Stato che si voglia definire democratico.All'incontro intervengono: Francesca Benciolini, assessora alla Pace e ai Diritti umani; Donatella Mardollo, Free Assange Italia e Comitato Veneto per Assange; John Shipton, padre di Julian Assange; Armando Spataro, giurista e già magistrato; Aurora d'Agostino, copresidente Giuristi Democratici; Marco Mascia, presidente del Centro di Ateneo per i Diritti umani dell’Università degli Studi di Padova; Giuseppe Mosconi, già docente di Sociologia del Diritto all'Università degli Studi di Padova; Beppe Giulietti, coordinatore Articolo 21. Coordina Roberto Reale, giornalista e scrittore.Aderiscono all’evento: Anpi Padova, Arci 25 Aprile e Comitato la mia voce per Assange.