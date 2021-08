Green pass, Campania: lettera di due studenti a De Luca

Il testo dell’ epistola che i due universitari hanno scritto al presidente della Regione.

Gabriel Galiano, studente ormai prossimo alla laurea magistrale in Filosofia presso l'università di Padova e il collega Franco Carocci, studente di Psicologia dell'università di Chieti-Pescara, hanno scritto una lettera al presidente della Regione Campania.L'idea è nata dalla situazione attuale riguardante il Green Pass, dal DL ad esso inerente e dalle dichiarazioni in merito di Vincenzo De Luca.Pubblichiamo, qui di seguito, il testo della lettera:"Egregio Sig. De Luca, Lei ci accusa con mediatica generalizzazione di essere nemici dell'economia, del lavoro e della vita, senza però dichiarare apertamente che Lei abbia semplicemente seguito le linee antiscientifiche e irrazionali di chi le è stato sopra – o lo è tutt’ora –, e/o di scienziati da televisione, con una forte incapacità di poter avere una volontà, conoscenza e opinione propria sulla situazione Covid, limitandosi a estremizzare le opinioni più diffuse sui media e farsene paladino. A differenza sua che viene ascoltato soltanto perché si è posto ormai come un “meme” di internet – utilizzato sui social anche dai “Pro-Lockdown” e “Pro-Green Pass” per farsi una risata –, noi abbiamo dati e studi dalla nostra parte di cui Lei quasi sicuramente Lei non sa neanche l’esistenza, limitandosi a minacciare, ghettizzare ed etichettare come No Vax moltissime persone con titoli di studio anche molto importanti tra le mani al solo fine di completare lo spettacolo teatrale di cui si sente di far parte come protagonista.1) NEMICI DELL'ECONOMIA Il vostro caro lockdown che Lei più di tutti ha promosso, non solo è considerabile inutile e dannoso a fronte delle esperienze ravvisabili in paesi che non l’hanno adottato affatto (esempio lampante è quello nord-europeo), ma addirittura considerato inutile nel ridurre i contagi e gli effetti della malattia come indicato in uno studio scientifico denominato “Assessing mandatory stay-at-home and business closure effects on the spread of COVID-19” contenuto nell’European Journal of Clinical Investigation volume 51 n. 4. Questo ha dimostrato che non solo i lockdown sono dal punto di vista statistico inutili, ma peggiorerebbero le condizioni sanitarie, psicologiche ed in alcuni casi porterebbero persino ad un aumento degli infettati dal virus, sull’articolo può leggere tutto con precisione. Inoltre, a questo si aggiunge il danno enorme che avete provocato all'economia facendo fallire chissà quante imprese in tutto il territorio. Quindi i nemici dell'economia siete VOI che con falsi ideologici distruggete le piccole e medie imprese per poi trovare ridicole mosse politiche per far acquistare i regali di Natale nei negozi piuttosto che sui maggiori siti di e-Commerce. E adesso questo green pass è un di fatto un lockdown 2.0 velato, perché non è possibile che nonostante le manifestazioni di due settimane nessuno di voi abbia capito che boicotteremo qualsiasi servizio ci richieda il Green Pass. E questo lo faremo soprattutto per non sentirci complici di un sistema discriminatorio che esclude dalle attività sociali, ricreative e pesino culturali (gravissimo il Green Pass nelle biblioteche, violate il diritto allo studio degli studenti meno abbienti) dei normali cittadini che non si sono macchiati di alcuna colpa, anzi. Preferiamo le pizze surgelate e le sushi box del supermercato piuttosto che dar soldi a chi incentiva l’odio che fino al giorno prima veniva condannato in ogni forma al punto da essere impossibile la libertà di critica e ridicolizzando chi si opponesse al DDL Zan o postando di prima mano post a favore dei movimenti LGBT+ o di Black Lives Matter. “Ma qui è per la salute del prossimo” dirà Lei, errato e se non vuole leggere gli studi specializzati, almeno ci consenta di invitarLa a guardare cosa sta succedendo nel mondo piuttosto che nel suo umile feudo.2) NEMICI DEL LAVORO Con i vostri decreti circensi avete reso il lavoro impossibile o difficile a milioni di italiani. Persone che sul posto di lavoro si devono misurare ogni giorno la febbre, ristoranti che hanno dovuto mettere i tavoli fuori occupando le strade perché avevate addirittura vietato di consumare all’interno, intere sale cinematografiche buttate, teatri vuoti, file interminabili davanti ai locali... per non parlare dei soldi gettati in disinfettanti per le mani, plexiglass e mascherine inquinanti dopo aver scelto di farci bere dalle cannucce di carta che ci si sciolgono in bocca pur di sembrare al passo con i tempi seguendo le politiche ecologiste. Ma il culmine lo avete raggiunto con questa storiella del Green Pass, dato che avete legalizzato il mobbing verso chi come noi non si vaccina e non si vaccinerà. Datori di lavoro che discriminano dipendenti, personale sanitario, militare e scolastico che riceve continue pressioni e minacce per spronarlo alla vaccinazione oppure abbraccia la causa augurandoci le camere a gas, quando per molto meno denunciate chi APPARE ai vostri occhi di estrema destra. Rovinate così la salute psicologica di milioni di italiani rendendo i climi lavorativi altamente discriminatori, pieni di odio, e rendendo problematico e difficile lavorare anche dal punto di vista del rendimento già non roseo del nostro paese. Lei e gli altri sostenitori del Green Pass parlate di dovere morale e solidarietà. Se proprio vogliamo parlarne, la scelta di non vaccinarsi è il vero dovere morale e la vera forma di solidarietà verso persone che da un momento all’altro avete deciso di trattare come scarti, come cittadini di serie B. Anche se i vaccini fossero completamente sicuri (ma non lo sono come leggiamo per esempio in “COVID-19 vaccines: comparison of biological, pharmacological characteristics and adverse effects of Pfizer/BioNTech and Moderna Vaccines” pubblicato sulla European Review for Medical and Pharmacological Sciences di febbraio 2021, volume 25 n. 3) bisognerebbe comunque rifiutare il vaccino per combattere la discriminazione. Non tenendo conto di quante volte avete fatto aprire e richiudere i ristoranti e i vari locali che dovevano approvvigionarsi e gettare nell’immondizia tutto quanto di nuovo il giorno dopo, perché dovevate copiare il sistema americano dei colori – ora copiamo la Francia con il pass sanitario – rendendo questo arcobaleno un delirio di fallimenti dei piccoli imprenditori già penalizzati da una pressione fiscale da podio mondiale. E non tenendo conto che saremmo nemici del lavoro NOI che siamo stati chiusi in casa per salvaguardare chi a lavoro non ci va da tempo Sig. De Luca, essendo l’età media dei morti (e dei soggetti a rischio in generale) ben oltre la pensione; a quanto sappiamo, è interrompendo la produzione che l’economia si ferma, ma probabilmente abbiamo studiato male anche l’economia.3) NEMICI DELLA VITA Per ragioni puramente politiche state pressando affinché la popolazione adotti vaccini creati in fretta e furia che non immunizzano, non riducono i contagi e soprattutto non attenuano nemmeno significativamente i sintomi (sappiamo che Lei non crede alle parole di chi Le dà torto, infatti la invitiamo a ricercare articoli scientifici su riviste di settore, non opinioni dei virologi della TV che non hanno nemmeno una pubblicazione alle loro spalle). Occultate a livello mediatico tutti i casi di sintomatologia grave che colpisce i vaccinati – e poi comprovati dagli studi come interconnessi al vaccino – e fate propaganda sui morti di un anno fa causati dal vostro protocollo di vigile attesa. Occultate tutti i casi di miocardite e pericardite che colpisce i vaccinati, e i medici devono dire sottovoce ai pazienti che i loro sintomi possono essere reazioni avverse al vaccino. Qui non si parla di decimi di febbre che durano due giorni, ma si parla di cose molto più gravi. Un 24enne che si fa un vaccino non può essere a rischio di infarto, è una cosa inammissibile! E noi, in quanto fascia non minacciata in alcun modo dal virus, ESIGIAMO la libertà di non metterci a rischio con le nostre mani, anche considerando le sempre maggiori dosi da iniettarsi nel corso dei mesi che aumenterebbero ogni volta le probabilità di ritrovarsi in una delle casistiche avverse citate. Per cosa poi? Per poter comunque contagiare e uccidere un immunodepresso? E perché non ha parlato poi delle migliaia (se non milioni) di tifosi per le strade per via degli Europei di calcio? Dove è finita la sua pistola e stella d’oro scintillante Sig. Sceriffo? Questo è solo un delirio messianico della maggioranza – neanche troppo nutrita a dir il vero – che impone con un ricatto la frustrazione di aver fatto un vaccino non funzionante; chi non lo fa viene discriminato ed escluso dalla società, ma poi vengono chiusi gli occhi dinanzi ad assembramenti e festeggiamenti fuori dalla logica odierna DA VOI creata ed adottata, solo perché probabilmente tra i tifosi irresponsabili c’era anche Lei e chi come Lei, impositori di una misura che da ora va boicottata anche solo per puro principio. Ma qual è il vostro vero fine? O meglio, quali sono le conseguenze delle "pandemie", delle chiusure forzate, dei decreti che sembrano usciti dalla testa di soggetti incapaci di leggere i dati? Tutto questo odio e tutta questa propaganda che fine possiedono? Un report su Oxfam denominato “The Inequality Virus. Bringing together a world torna part by coronavirus through a fair, just and sustainable economy” ha logicamente evidenziato che i miliardari hanno incrementato in modo complessivo le loro ricchezze grazie alla pandemia, insomma l’esatto contrario di quanto viene millantato di voler fare ogni giorno con ogni tipo di misura “cuscinetto”.La CNN e, in particolare, Tami Luhby, riporta in “The megarich have already recovered from pandemic. It may take the poor a decade to do so” informazioni fondamentali per dire che tutto ciò che state facendo non è questione di giusto o sbagliato, ma di forte contraddizione a tutto ciò che avete e continuate a dire di voler fare, addossando poi la colpa a chi con raziocinio non vuole farsi un vaccino che non ha subito studi e tempi di attesa NECESSARI per la messa in commercio sicura: se lo aveste fatto, ci sarebbero stati molti più vaccinati e senza bisogno di alcuna minaccia egregio Sig. De Luca. MENTRE LE IMPRESE FALLISCONO con i vostri divieti, solo i miliardari possono riuscire a mantenere una qualità alta dei servizi potendo continuare a investire, ma questo non per fare una critica socialista, perché di fatto è grazie a loro che molti servizi ci hanno aiutato proprio durante la chiusura in casa, ma per evidenziare l’illogicità delle vostre politiche fuori di testa: ricordo infatti che Lei aderì anche al PCI, dato piuttosto divertente vedendo chi avvantaggia con le sue politiche “da far west” cinematografico. Con i lockdown manipolate l'economia, che sia con o senza consapevolezza qui non importa. Grazie a voi gli investitori investono in modo mirato speculando sulla crisi pandemica, dimostrando che voi vivete di crisi, tant'è che avete saputo stare molto più di dieci anni senza innescarne una.Le dobbiamo ricordare quella dei mutui del 2008? Anche lì era colpa di chi non pagava, o piuttosto delle condizioni criminali dei mutui, le truffe dei broker e la collusione delle agenzie di rating con le banche? I veri nemici sotto tutti i punti di vista siete esclusivamente voi, ed i popoli d'Europa si stanno comportando fin troppo bene limitandosi a scendere nelle piazze contro ipocriti come voi. Per guadagnare il più possibile senza sforzarvi distruggete le nostre vite, e Lei, De Luca, è stato uno dei principali artefici qui in Italia.Le consigliamo l’utilizzo della mascherina per non essere guardato in volto, dato che Lei è l’emblema vivente del paladino dell’anti scientificità e dell’incoerenza capace di scriversi da solo sul mantello gli esatti contrari.I nostri più cordiali saluti, Galiano Gabriel, Carocci Franco