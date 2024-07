Grottaferrata (Rm): “International Fashion Gala” 2024, il primo format internazionale dedicato ai giovani talenti del mondo della moda

L’International Fashion Gala, il concorso che eleggerà tra i giovani talenti il Re e la Regina di Roma nel mondo della moda, per un futuro da professionisti, avrà luogo sabato 13 luglio 2024, alle ore 20.00, presso il suggestivo Park Hotel Villa Ferrata, a Grottaferrata. L’elegante struttura in stile rinascimentale, immersa nello splendido parco arricchito da rigogliosi giardini e zampillanti fontane, renderà la kermesse unica e indimenticabile.

Al Contest parteciperanno bambini e giovani talenti di età compresa tra i 6 e i 20 anni provenienti dall’Italia, dalla Romania e dalla Moldavia.

Riceveranno un riconoscimento da una giuria internazionale composta da grandi professionisti del settore della moda, comunicazione, sport e politica presieduta dal famoso campione mondiale di rally Max Rendina, pluripremiato “Volante d’Oro” e “Medaglia d’Oro al valore atletico CONI”, Presidente dell’ACI Roma e della Commissione Sportiva Regionale del Lazio. Gli altri componenti della giuria saranno: Rita Mureșan, top model internazionale e stilista; Mirela Vescan, make up artist, direttrice della più importante e premiata Accademia in Romania di make-up; Laura Stone, top model internazionale, Miss Romania, attrice, cantante e organizzatrice di eventi; Dana Enache, Capo redattrice di Viva Magazine.

L’evento patrocinato dal Comune di Grottaferrata che nasce da un’idea di Riccardo Gubiani sarà condotto da Elena Presti, cantante e attrice. Marina Colicchio ne è la Supervisor mentre Isa Doglia la coordinatrice dell’evento, fondatrice e Presidente della CineFashionGroup e Talent Scout.

Dopo la premiazione dei giovani partecipanti, quindici splendide modelle internazionali daranno vita ad una sfilata di moda portando in passerella meravigliosi abiti di quattro brand differenti. La serata allietata da esibizioni musicali al pianoforte, chitarra e performance canore, terminerà con una cena di Gala a bordo piscina curata dallo chef della struttura che delizierà i palati degli ospiti con ricercate pietanze.

La kermesse ha anche lo scopo di associare la moda al sociale rivolgendosi in particolare alle donne vittime di abusi, violenze o che vivono una situazione di disagio da tossicodipendenza, per aiutarle nella fase di recupero così da potersi reintegrare e guardare al futuro in una nuova prospettiva di speranza e serenità.

La Confimea Sanità ha sposato con entusiasmo questa iniziativa. I vari imprenditori doneranno un’offerta in denaro o materiale necessario alla Casa di accoglienza per le donne vittime di violenza o che necessitano di aiuto e supporto economico. Il mondo del solidale si unisce alla moda per sostenere chi è in difficoltà, obiettivo che dovrebbe essere alla base della vita sociale di ognuno di noi.