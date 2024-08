Il Network "Sui Tetti" propone al Ministro Valditara il modello lombardo del buono scuola per maggiore libertà educativa

Al Meeting di Rimini, il network "Sui Tetti" ha presentato al Ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, una serie di proposte per un sistema scolastico più inclusivo. Tra le proposte, un buono scuola per le famiglie con ISEE basso, ispirato al modello già in vigore in Lombardia e Veneto. Gli esponenti del network sottolineano l'importanza di questa misura per garantire una maggiore libertà educativa.