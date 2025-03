Internazionali BNL d’Italia 2025: Abodi, “una dolce rivoluzione per il tennis e per Roma”

Il progetto di ampliamento e sviluppo degli Internazionali BNL d’Italia 2025 è stato accolto con entusiasmo dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, che lo ha definito una “dolce rivoluzione”. Nonostante i numeri possano apparire imponenti, ha sottolineato che il cambiamento è frutto di una visione strategica e di un lavoro collettivo che porterà benefici non solo al tennis, ma anche alla città di Roma.

“Questi risultati si ottengono con il lavoro, con la visione e con la collaborazione. Roma è stata generosa nel sostenere questa evoluzione e questo luogo, il Foro Italico, rappresenta un’eredità del ‘900 con suggestioni uniche al mondo. Qui si celebra lo sport e la giovinezza dello stato d’animo, indipendentemente dall’anagrafe”, ha dichiarato Abodi durante la conferenza di presentazione del progetto.

Il Ministro ha inoltre evidenziato come il modello della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) possa essere un esempio per altre realtà sportive, sottolineando che c’è ancora spazio di crescita per tutti. L’invito rivolto alle altre discipline è quello di prendere ispirazione da questo percorso di sviluppo, puntando su investimenti strutturali e strategie di lungo termine per rafforzare il movimento sportivo italiano.

Con il nuovo progetto, gli Internazionali BNL d’Italia si confermano non solo come un evento di punta del calendario tennistico internazionale, ma anche come un motore di innovazione per lo sport e per la città di Roma, capace di valorizzare il patrimonio storico e culturale del Foro Italico.