L'Aquila: è morto l'ex Rettore dell'Univaq Edoardo Alesse

L'Università degli Studi dell'Aquila annuncia, con immenso dolore, che è venuto a mancare il professore Edoardo Alesse, Rettore dell'Ateneo dal 2019 al 2025. Il professore Alesse aveva cessato il proprio mandato lo scorso 1 ottobre.

Nato a Leonessa, in provincia di Rieti, il 17 febbraio 1958, il professore Alesse si era trasferito a L’Aquila per frequentare il liceo classico Domenico Cotugno. Dopo aver ottenuto la maturità, nel 1977, si era iscritto alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi dell’Aquila, conseguendo la laurea nel 1983 e, successivamente, nel 1988, il dottorato di ricerca in Medicina Sperimentale. Aveva completato la propria formazione negli Stati Uniti, come Visiting Scientist presso il National Cancer Institute for Cancer Research di Bethesda, nel Maryland.

Nel corso della sua carriera aveva ricoperto numerosi incarichi: Presidente del Corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico; Presidente del Corso di laurea in Biotecnologie; Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale; Direttore del Dipartimento di Scienze cliniche applicate e biotecnologiche (DISCAB); responsabile dello Stabulario di Ateneo; coordinatore del dottorato di ricerca in Biotecnologie; coordinatore del dottorato di ricerca in Medicina Sperimentale; coordinatore della Commissione per la Didattica e per la ricerca dell'Università degli Studi dell’Aquila; senatore accademico e membro del consiglio di amministrazione di Ateneo; membro del comitato tecnico-scientifico della Fondazione UnivAQ; membro del comitato tecnico-scientifico del Centro interdipartimentale DMTA; membro del comitato tecnico-scientifico del Centro di eccellenza DEWS; membro del consiglio di amministrazione del consorzio Capitank; Presidente del Consiglio di amministrazione del consorzio Capitank; membro della Conferenza permanente dei collegi di area medica; Presidente Hamu, Hub Abruzzo-Marche-Umbria.

Il professore Alesse aveva dedicato una vita alla ricerca, pubblicando numerosi libri e articoli nei settori della patologia generale, della patologia clinica e delle scienze e tecniche di medicina di laboratorio. Aveva svolto anche un’intensa attività didattica e di tutoraggio, seguendo centinaia di studenti tra tesi di laurea triennali, magistrali e di dottorato. Allievi del professore Alesse rivestono attualmente ruoli di rilievo, oltre che all’Università degli Studi dell’Aquila, anche in altri Atenei e Centri di ricerca nazionali e internazionali.

“La scomparsa improvvisa del Rettore Edoardo Alesse – dichiara l’attuale Rettore dell’Ateneo, Fabio Graziosi - ha sconvolto l'intera comunità accademica. Ci lascia un uomo dalle inarrivabili qualità umane e professionali e non è un caso che il riferimento alla sua umanità venga prima della professionalità. Il perché è chiaro a tutti quelli che lo hanno conosciuto o anche semplicemente incontrato.

Ho condiviso con il professore Alesse gran parte del suo mandato da Rettore e ogni occasione di incontro con lui è stato per me fonte di arricchimento. Negli ultimi mesi è stata commovente la cura e l'attenzione che ha avuto nell'introdurmi, in ogni modo possibile, al ruolo che ha ricoperto in modo eccellente per sei anni, e in questa fase ho potuto osservare quanto grande, estesa e sincera fosse la sua rete di relazioni. Particolarmente significativo è stato, per me, partecipare con lui alla sua ultima riunione nella Conferenza dei Rettori delle Università italiane e vederlo raccogliere gli apprezzamenti e la riconoscenza di tutti i suoi colleghi, che oggi sono i miei.

Di recente, ho avuto modo di affermare pubblicamente quanto sia stato grande il suo operato e rilevanti le innumerevoli iniziative avviate e affidate a me per il loro pieno compimento. Oggi questo proposito di continuità appare ancora più importante e, nella sua memoria, proseguiremo il cammino, raccogliendo uno dei suoi più grandi insegnamenti: nelle situazioni più difficili, bisogna mantenersi lucidi e tenere ben saldi i principi su cui l’Università si fonda.

L'intera comunità universitaria si stringe con affetto sincero attorno alla moglie Ippolita e ai figli Ludovica e Giulio, ricordando l'impegno, la dedizione e l'umanità che hanno contraddistinto il suo operato alla guida dell'Ateneo”.

La camera ardente sarà allestita dalle ore 15:30 alle ore 20:00 di oggi 8 ottobre e domani giovedì 9 ottobre dalle ore 8:30 alle ore 12:30 nella Sala del Consiglio a Palazzo Camponeschi, piazza Santa Margherita 2 L'Aquila

I funerali si svolgeranno domani, giovedì 9 ottobre, alle ore 15:30, presso la Basilica di Santa Maria di Collemaggio.

Per consentire la partecipazione alla cerimonia funebre, tutte le attività didattiche saranno sospese giovedì 9 ottobre a partire dalle ore 14:00.