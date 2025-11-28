Breaking news Infrastrutture, Prato: chiusura al traffico di un tratto di via del Seminario per lavori alla condotta idrica

Dal 2 al 3 dicembre il tratto di via del Seminario tra il civico 8 ed il civico 16/2 sarà chiuso al traffico per consentire lavori alla condotta idrica a cura di Publiacqua.

Durante la fase di chiusura, chi proviene da via Convenevole da Prato e volesse raggiungere via Curtatone, sarà deviato in: via Convenevole da Prato, via del Vergaio, via della Sirena, piazza Duomo, piazza F. Lippi, Canto alle tre Gore, via santa Margherita, via Canto al Mercatale, via sant'Antonio, via San Giorgio, viale Galilei, via Protche, piazza Ciardi, via Porta al Serraglio, via dell'Angiolo, piazza sant'Elisabetta, piazza sant'Agostino, via san Fabiano, poi regolare in via di Gherardo.

Proseguono fino al 6 dicembre i lavori di Toscana Energia in via Galcianese, che sarà resa a senso unico con direzione via di San Paolo nel tratto compreso tra via Arezzo e via Avignone. Per tutta la durata del cantiere, il transito veicolare diretto verso il centro città sarà deviato in: via Arezzo, via Roubaix, via Avignone, poi via Galcianese.