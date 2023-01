Lavoro Sportivo, Perissa (FDI): “Commissione VII e XI approvano indagine conoscitiva sul lavoro sportivo”.

L’avvio di questa indagine conoscitiva è per me un grande motivo di orgoglio e rappresenta un grande segnale di discontinuità con la precedente legislatura, perché è la dimostrazione che nessuna riforma è possibile senza ascoltare gli interpreti del mondo che si intende riformare.Sono consapevole che gli operatori del mondo sportivo vivono diverse problematiche e che è necessario che siano riconosciuti loro i diritti che sono propri di ogni lavoratore, ma sono altresì convinto che il precedente governo fosse intervenuto creando una situazione assai confusa che rischiava di avere un impatto devastante su un mondo, quello dello sport, che versa in uno stato di fragilità a causa dell’emergenza pandemica e della crisi energetica.Il rinvio della riforma ai primi di luglio, deciso dal Governo, è stata una scelta saggia che non vogliamo sprecare e che verrà sfruttata per dare all’Italia una riforma del lavoro sportivo che sia chiara, efficiente ed efficace e per fare questo ascolteremo tutti coloro che lo sport lo vivono davvero”.E’ quanto dichiara in una nota Marco Perissa, deputato di Fratelli d’Italia, segretario della Commissione VII Cultura, scienza e istruzione e Consigliere nazionale del CONI.