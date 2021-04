Lazio, calcio: Alba Roma, nasce la partnership con l'Alda Roma

La S.S.D. Alba Roma1907, a conclusione del suo primo anno di attività ufficiale, dopo una lunga assenza dal panorama calcistico, è lieta di comunicare che nei giorni scorsi è stato ratificato un accordo di collaborazione sportiva valevole a partire dal 1 maggio 2021 tra la Società e la “Alda Roma Football Club”, fondata dal Campione del Mondo Aldair Dos Santos Nascimento, per lo sviluppo delle competenze tecniche del settore della nostra Scuola Calcio.Con la società rappresentata dal presidente Tony Casadei, la Società condivide non solo una grande passione per questo sport ma anche l’intento di trasmettere ai nostri ragazzi dei valori fondamentali quali la formazione sportiva, l’educazione sociale, la cura medica, la disciplina alimentare e contatto con nuovi linguaggi.Questi sono gli elementi imprescindibili sui quali si fonda il principio dello sport che gli istruttori trasmettono ai giovani atleti sui campi di gioco, insieme al gioco, il rispetto ed il divertimento.Un progetto sportivo che, ad oggi, sugli impianti sportivi dell’Empire Sport & Resort, Casa San Juan de Avila, e Stadio del Rugby di Corviale, coinvolge oltre 300 famiglie tra Scuola Calcio e Settore Agonistico.La partnership tra la Scuola calcio fondata dal campione del mondo Aldair e l’Alba Roma rappresenta un tassello importante per lo sviluppo del Brand Alba iniziato nello scorso luglio e che ha come obiettivo quello di valorizzare uno dei marchi sportivi più antichi e prestigiosi della città di Roma, coinvolgendo un numero sempre più ampio di professionisti del settore sportivo.