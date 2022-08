Lazio, Cancellieri: "Se sono qui è anche per Daniel Guerini"

"Non so se sia destino o casualità, ma indossare questa maglia mi ricorda ogni giorno lui. Il mio ruolo in campo? Bisogna imparare a farlo. Ed è più facile se davanti hai gente come Immobile".

Martedì 02 Agosto 2022

