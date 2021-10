Lazio, Orte-Civitavecchia, Minnucci (Pd): parole di Alessandri importanti

"Soddisfazione per le dichiarazioni dell'Assessore sulla sentenza emessa dal Tar".

“Esprimo soddisfazione per le dichiarazioni rassicuranti dell’assessore regionale Mauro Alessandri sulla sentenza emessa dal TAR. Condivido la sua fiducia sul fatto che nel perimetro fissato dalla sentenza possa essere portata a termine quella che è un'opera strategica di straordinaria importanza per la mobilità del territorio. La Orte-Civitavecchia è lo sbocco naturale della piastra logistica del porto di Civitavecchia e la sua realizzazione rappresenta per l'amministrazione regionale un obiettivo importante su cui ci siamo impegnati e di cui vogliamo vedere il positivo compimento”.Lo dichiara in una nota il consigliere regionale Emiliano Minnucci.