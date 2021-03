Lazio, situazione rifiuti: Consiglio Regionale in seduta straordinaria

Oltre tre ore di dibattito, partito dalla relazione dell’assessore Massimiliano Valeriani, a cui sono seguiti 12 interventi dei consiglieri regionali, approvato un ordine del giorno, presentato da Marco Vincenzi (Pd) e firmato da molti consiglieri di maggioranza, in cui si riassumono diversi dei punti presenti nella relazione stessa a partire dall’accelerazione sull’attuazione dei Piano rifiuti e dalla necessità di aprire bandi pubblici per la realizzazione degli impianti necessari alla chiusura del ciclo dei rifiuti.Respinti, al contrario, tre ordini del giorno presentati da Fratelli d’Italia e uno del consigliere Marco Cacciatore (Gruppo misto).Questa, in estrema sintesi, la cronaca della seduta straordinaria del Consiglio regionale, presieduto da Devid Porrello, dedicata all’esame della situazione dei rifiuti nella nostra Regione.