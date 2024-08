Leader Trend: Social, Meloni e Salvini sul podio dei like

Giorgia Meloni in cima alla classifica della crescita dei follower, Elly Schlein distanzia Giuseppe Conte nel coinvolgimento digitale e Matteo Salvini conquista la leadership delle reaction. Questi, in estrema sintesi, i risultati di Leader Trend, il focus dell'agenzia di comunicazione Arcadia sulle performance social dei principali esponenti dei partiti italiani. Più in particolare, Matteo Salvini e Giorgia Meloni raccolgono la fetta più ampia di like da parte dei follower. Il segretario della Lega sfonda, sull’account Instagram, il muro dei 3 milioni di reaction; mentre Giorgia Meloni, sulla stessa piattaforma, ne incassa oltre un milione e settecentomila.

"In altri tempi - afferma lo spin doctor Domenico Giordano, amministratore di Arcadia- si era portati a pensare che luglio fosse già un mese vacanziero per la politica, solo che da quando i partiti sono poco più che contenitori di facciata, i leader sono costantemente fautori diretti delle polarizzazioni e trascinatori delle conversazioni che animano il dibattito pubblico. Se osserviamo le evoluzioni delle fanbase sulle quattro principali piattaforme social, a luglio a crescere maggiormente sono stati gli account di Giorgia Meloni, Angelo Bonelli e Antonio Tajani. Mentre, hanno fatto registrare un rallentamento negli incrementi di nuovi follower, sia Elly Schlein che Carlo Calenda. Infine, Matteo Salvini e Giuseppe Conte perdono lievemente una quota di follower".

A luglio non sono mancate le polarizzazioni politiche che hanno coinvolto i maggiori leader. "In particolare - sottolinea Giordano - nelle conversazioni in rete le interazioni maggiori sono arrivate dalle polemiche legate agli incarichi istituzionali in Europa, al recente viaggio a Pechino della premier Meloni e al dibattito carsico ma ancora forte sui pericoli di un ritorno del fascismo. Così nel monitoraggio all’info-sfera digitale, la classifica delle menzioni delle keyword nominative domina Giorgia Meloni con 327.400 citazioni, mentre tra i leader delle opposizioni c’è davanti a tutti Elly Schlein con 23.100. Nella classifica del coinvolgimento generato dalle singole keyword, fatto salvo la forza propulsiva di Giorgia Meloni, è opportuno rimarcare il sorpasso di Elly Schlein e di Matteo Renzi ai danni di Giuseppe Conte. Invece, a luglio, a prendersi la quota più ampia di sentiment positivo è il leader leghista Matteo Salvini che ottiene una percentuale di mood positivo del 41%". (Fonte arcadiacom.it, Leader Trend #06 - 2024, tool Talwalker, periodo di riferimento: 01 luglio - 31 luglio 2024).