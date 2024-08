Manovra, Gasparri (FI): "Taglio cuneo fiscale e pensioni minime per noi sono prioritari"

In merito alla prossima Legge di Bilancio, “il taglio del cuneo fiscale e gli interventi a favore delle pensioni minime sono tra le priorità di Forza Italia”. Così il Capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri.

“La manovra economica – continua Gasparri – è il momento decisivo della politica del governo e del Parlamento. E ci vedrà attenti e propositivi”.

“Arriviamo a questo traguardo con un incremento record dell'occupazione e la discesa della disoccupazione a livelli minimi. Dopo i fallimenti dei governi 'giallorossi', degli sperperi del reddito di cittadinanza e anche degli errori dei tecnici, è un governo politico di centrodestra, unito e coeso, che raggiunge questi obiettivi fondamentali. Così come abbiamo dimostrato capacità nell'ottenere l'erogazione di un numero record di rate dei fondi del Pnrr”, rimarca.

“Questa – sottolinea ancora Gasparri – è la strada sulla quale dobbiamo proseguire, sostenendo famiglie e imprese italiane. Queste sono le priorità di un centrodestra unito e coeso, impegnato ovviamente anche sulle riforme del premierato, della giustizia e delle autonomie”.

“Berlusconi e Forza Italia sono stati e sono il pilastro del centrodestra. Continueremo ad esserlo sollecitando un impegno di tutti, teso anche ad allargare i confini della coalizione, conquistando spazi che la sinistra ha perduto in questi anni e che nessuna manovra di potere di ambigui saltimbanchi alla Renzi potranno recuperare. L'ex capo del Pd ha dato il meglio di sé alle spalle degli autogrill italiani. Eppure, nonostante le magre figure che ha fatto, parla ancora come se stesse in cattedra. Giusto in qualche Paese lontano dove non lo conoscono bene lo possono erigere a docente o ad altro", conclude.