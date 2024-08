Manovra, Schlein: "Siamo preoccupati per le indiscrezioni sulle pensioni"

"Siamo qui ad occuparci dello stato di salute di questo Paese e della sua economia. Siamo particolarmente preoccupati del fatto che il governo non abbia ancora dato risposte su cosa intenda fare con questa manovra. E siamo ancora più preoccupati dalle voci che si rincorrono sul fatto che farebbero cassa ancora una volta sulle pensioni".

Così, a margine della Festa dell'Unità a Terni, la Segretaria del Pd, Elly Schlein.

"Non sarebbe la prima volta, purtroppo, e non possiamo accettare di vedere ancora una volta ulteriori tagli all'indicizzazione delle pensioni - ha continuato Schlein -. Non dobbiamo dimenticare che le famiglie sono in grossa difficoltà: soprattutto le fasce economicamente più fragili hanno avuto un peso dell'aumento dell'inflazione superiore al 17 per cento. Questo vuol dire che le famiglie italiane, dopo due anni di governo Meloni, fanno più fatica di prima a fare la spesa. Il governo sul caro vita non ha fatto nulla".