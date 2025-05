Milano,Galleria Vittorio Emanuele: il Comune rinnova la concessione alla Libreria Bocca

Il Comune di Milano ha rinnovato a Libreria Bocca la concessione dello spazio in uso in Galleria Vittorio Emanuele II. Aperta nel complesso monumentale dal 1936, la storica insegna proseguirà la sua attività per i prossimi 12 anni.

Con il nuovo contratto, supererà il suo secolo di presenza nel Salotto di Milano. Libreria Bocca 1775, attestata come la più antica libreria in Italia e fra le prime attività ad aver trovato sede In Galleria Vittorio Emanuele, ha ricevuto il riconoscimento di Bottega Storica dal Comune di Milano nel 2005 e dalla Regione Lombardia nel 2006 ed è “Luogo del cuore” del Fai dal 2008 conservando, nei suoi circa 60 metri quadri, elementi architettonici e di arredo originali e di particolare valore, come la pavimentazione costellata di dipinti.

Con la delibera di rinnovo della concessione, approvata oggi dalla Giunta di Palazzo Marino, il Demanio comunale prosegue le iniziative di tutela delle attività storiche, in particolare delle librerie, in Galleria e negli altri immobili di proprietà del Comune. Bocca, in particolare, viene riconosciuta come “un importante elemento di memoria qualificando, nel corso dei decenni e in maniera determinante, il contesto in cui si colloca”.

Bocca, dopo la Libreria Rizzoli, è la seconda realtà culturale del Salotto in scadenza di contratto ad avere chiesto quest’anno di proseguire la propria attività fra i grandi marchi del lusso, in deroga al principio della gara pubblica applicato agli spazi del Comune in concessione. Con le linee di indirizzo deliberate in Giunta, l’Amministrazione sostiene le attività aperte da almeno 50 anni che promuovono la vita culturale e artistica in città.