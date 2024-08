Miss Italia: Arianna Sabatini si aggiudica il titolo di Miss Eleganza Roma 2024

Ieri sera il Concorso di Miss Italia ha portato in scena, nella suggestiva cornice del Park Hotel Villa Ferrata a Grottaferrata (Rm), la dodicesima tappa del tour delle finali regionali di Miss Italia 2024 - organizzato dalla Delta Events agenzia esclusivista dal 2011 del Concorso per la Regione Lazio.

Ad aggiudicarsi la corona e la fascia di Miss Eleganza Roma 2024 è Arianna Sabatini, 20 anni di Roma (Acilia). Arianna ha i capelli castani, gli occhi marroni, ama lo sport in particolare la pallavolo ed il nuoto e sogna di calcare le passerelle della moda in giro per il mondo.

A consegnarle fascia e corona i sindaci di Grottaferrata Mirko Di Bernardo e di Rocca di Papa Massimiliano Calcagni e la modella Giulia Gerardi

Al secondo posto Ludovica Tofani, 18 anni di Roma (Borghesiana), capelli castani chiari, occhi verdi, studentessa liceale. Ludovica pratica diverse attività sportive e vorrebbe diventare una fotomodella famosa.

Al terzo posto Sara Tancredi, 19 anni di Roma (Talenti), capelli castani, occhi marroni. Sarà è una studentessa alla facoltà di Architettura, pratica tennis a livello agonistico, studia recitazione per diventare una brava attrice.

Le 40 ragazze che hanno preso parte allo show si sono esibite in diversi outfit ispirati allo stile Hippie tipico degli anni ’70 ed al film “Barbie”; e presentando in passerella i capi della collezione di Alta Moda della stilista Barbara Basciano che ha presentato una collezione dedicata alle donne che hanno subito violenze sia fisiche che psicologiche realizzata con l’Associazione “Donna Autonoma” di cui la stilista è anche il presidente.

Nel corso della serata sono state anche scelte le 27 concorrenti che parteciperanno alla finalissima regionale per l’assegnazione del prestigioso e storico titolo assoluto di Miss Lazio 2024 che verrà assegnato a San Felice Circeo (LT), domenica 1 e lunedì 2 settembre presso la suggestiva location dei Giardini di Vigna la Corte, nell’ambito della kermesse “Lazio, la bellezza del Talento-2024 “ promossa dalla Regione Lazio e curata da Lazio Innova in collaborazione con il Concorso Nazionale Miss Italia Regione Lazio e con alcune delle più prestigiose scuole di alta formazione tecnologica della Regione Lazio: Maiani Accademia Moda, ITS Academy Sistema Moda, Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volontè, ITS Academy Lazio Digital, ITS Turismo Academy Roma.

Ecco i loro nomi con le città di residenza : Alisea Sdrubolini (Roma), Arianna Ciamei (Roma), Arianna Sabatini (Roma), Beatrice Scintu (Roma), Camilla Bodesmo (Fondi), Clarissa Asesse (Leonessa), Claudia Raimondi (Viterbo), Cristina Josan (Riano Flaminio), Cristina Onica (Roma), Delia Valentini (Civitavecchia), Elena Di Palma (Roma), Eleonora Stanghellini (Tolfa), Francesca Risi (Roma), Giorgia Casadei (Ardea), Giulia Ursini (Roma), Greta Caretta (Roma), Lavinia Abeloos (Roma), Lavinia Puggioni (Roma) , Linda Ferraro (Alatri), Maria Sofia Conte (Roma), Martina Di Trento (Sperlonga), Melody Bernabiti (Ladispoli), Noemi Agus (Fiumicino), Sara Bumbaca (Roma),Sara Tancredi (Roma), Soraya Galuppi (Latina), Victoria Masprone (Roma).

La serata è stata presentata da Margherita Praticò con la regia di Mario Gori, entrambi anima pulsante del concorso nel Lazio, protagonisti dei recenti successi della nostra regione con i titoli nazionali vinti da Alice Sabatini (2015), Martina Sambucini (2020) e Lavinia Abate (2022).

Madrina la bellissima modella Giulia Gerardi che lo scorso ha vinto il titolo di Miss Eleganza Lazio che le ha consentito di partecipare alla finale nazionale di Miss Italia 2023 a Salsomaggiore.

In giuria, tra gli altri: il sindaco di Grottaferrata Mirko Di Bernardo, il sindaco di Rocca di Papa Massimiliano Calcagni, l’assessore al Bilancio del comune di Grottaferrata Alberto Rossotti, il fotografo di moda Piero Consoli, la modella Giulia Gerardi, il produttore cinematografico Luca Mastrangelo ed il preparatore atletico Tommaso Capezzone.