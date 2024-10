Moda, Ortigia (Sr): Sofine presenta la sua capsule collection Earthmade in Italy

Sofine, Select Organic Fibers for Italian New Elegance, unendo fotovoltaico, agricoltura e moda puntando alla produzione di un cotone organico certificato, ha sfilato nell'area del Ponte Umbertino, nella straordinaria isola di Ortigia, durante il G7 dell'Agricoltura, presentando la capsule collection Earthmade in Italy, realizzata in cotone certificato GOTS e tinta con colori organici. L’evento è stato arricchito da una mostra sul cotone all’interno dell’Oasi Urbana Sofine, un’area di cantiere appositamente riqualificata per l’occasione presso il magnifico Palazzo Lucchetti Cassola, dove si sono svolti diversi eventi musicali all’ombra di tre rarissimi alberi di kapok, donati per l’occasione da Sofine alla città di Siracusa.

Il brand siciliano, nato tra l’Etna e il mare, diretto da Aliai Venturi Quattrini, vuole ridefinire i confini dell’eleganza italiana attraverso il connubio tra innovazione e tradizione. Grazie ad un ritorno all'antica coltura del cotone, unita all'utilizzo di pratiche agricole sostenibili e alla produzione di energia rinnovabile, Sofine punta ad alimentare la filiera manifatturiera totalmente italiana, sostenibile e controllata, dal seme al prodotto finito.

L’azienda è stata recentemente insignita del premio "Made in Italy Sostenibile 2024" dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante la quinta edizione del Phygital Sustainability Expo tenutasi nel complesso archeologico dei Mercati di Traiano, a Roma. Phygital Sustainability Expo è un evento dedicato alla transizione ecosostenibile dei brand che si occupano di moda e design. La manifestazione punta a valorizzare il sistema produttivo della moda, che ha un grande peso nell’economia del nostro Paese, rivolto sempre meno al fast fashion e sempre più a una moda attenta all’ambiente. In quest’ottica Aliai Venturi Quattrini ha ricevuto il premio Made in Italy Sostenibile 2024 come Giovane Innovatrice.

“I risultati ottenuti sono stati entusiasmanti e molto promettenti. Pertanto, i nostri azionisti hanno approvato il piano industriale presentato a inizio settembre autorizzando una serie di investimenti che ci permetteranno nel prossimo triennio di superare i 1.000 ettari di terreni coltivati nel territorio della Regione Sicilia, nonché di migliorare i processi di coltivazione, raccolta e ginnatura del cotone – annuncia Aliai Venturi Quattrini - Puntiamo a introdurre all’interno dei nostri impianti agrivoltaici pratiche di autoconsumo e di riduzione dell’impatto ambientale, dalla semina alla raccolta alla ginnatura, attraverso l’utilizzo di macchinari alimentati prevalentemente dall'energia elettrica rinnovabile che produciamo".