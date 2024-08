Olimpiadi, Salvini: "Ho scritto ad Angela Carini, sono con lei ed è tutti noi"

"Ho scritto ad Angela Carini, sono con lei ed è tutti noi". E' quanto ha detto il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, nel corso dell'apertura del diaframma di una nuova galleria di collegamento tra Umbria e Marche a Valfabbrica (Pg), commentando il ritiro della pugile azzurra Angela Carini dalle Olimpiadi di Parigi, a soli 45 secondi dall'inizio del match contro l'algerina Imane Khelife.

"Non è stata una scena olimpica. È vero che alle Olimpiadi l'importante è partecipare, però a parità di condizioni".

"Mi pare evidente, ed era stato giudicato anche in passato - ha aggiunto il Vicepremier - che non fosse un match alla pari, non erano due persone che giocavano a scacchi, si prendevano a pugni e non occorrono test medici per intuire che uno dei dei due pugili partiva in condizioni diverse rispetto all'altra".

"Ringrazio Angela - ha evidenziato Salvini - per la dignità e per il coraggio che ha dimostrato".