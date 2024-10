Parte dalla Puglia il progetto “Presti Academy”, nato da un’idea del campione di bodybuilding Andrea Presti

Si è svolto di recente in Puglia (tra Otranto e Maglie, nel cuore del Salento) il primo appuntamento del progetto nazionale “Presti Academy” (nato dall’idea di Andrea Presti, 37enne atleta-icona del bodybuilding italiano), che vede la collaborazione fondamentale dello CSEN (principale ente di promozione sportiva in Italia riconosciuto dal CONI) nella figura del presidente nazionale prof. Francesco Proietti.

Una partnership rafforzata, tra l’altro, dalla presenza del presidente CSEN Lecce, il prof Marcello Grimaldi e del vicepresidente prof Giuseppe Macagnino. La Presti Academy è uno spazio di formazione e condivisione per professionisti, nato per sviluppare una maggiore comprensione degli aspetti più complessi del settore.

L’intento è migliorare il panorama del fitness in Italia tramite la condivisione della conoscenza sia dall’interno del Gruppo Presti, sia delle diverse realtà coinvolte nel progetto.

Non solo momenti formativi, nella due giorni in terra salentina (con la previsione anche di momenti one-to-one), con i docenti dell’Academy (tra questi istruttori, nutrizionisti e medici di tutte le discipline), ma anche l’opening training day curato direttamente dal campione lombardo (all’interno del centro Pump Fitness di Maglie).

“In questo primo appuntamento ci siamo concentrati su temi come Benessere e Alimentazione (con al centro l’elemento strategico dell’allenamento). Vogliamo creare uno spazio di studio, aggiornamento e condivisione aggiornato indirizzato ai professionisti del settore che vogliono aumentare la propria comprensione dei punti più interessanti del nostro mondo…L’intento è condividere la conoscenza, creando nel contempo, un dialogo costante che accresca il bagaglio didattico di tutti i partecipanti.

Nel futuro proseguiremo con l’organizzazione di nuovi momenti formativi sull'intero territorio nazionale” ha spiegato Andrea Presti. L’appuntamento salentino apre una importante stagione per la Presti Academy, che vedrà, nel 2025, l’ufficializzazione di tre sedi (al Nord, al Centro e al Sud Italia). In carriera il forte campione bresciano ha partecipato alla fase finale di ben 3 “Mister Olympia” consecutivi (nella categoria "Open", ovvero senza limiti di peso), il titolo e la categoria più importanti e popolari nel mondo del culturismo organizzato dalla società americana IFFB Pro).

In Italia la disciplina sportiva del bodybuilding è in forte crescita ed attrae un numero sempre maggiore di atleti (pro e dilettanti). Si inserisce nel più vasto numero di iscritti al circuito delle palestre, stimato, nel nostro Paese, in non meno di 18 milioni di iscritti.