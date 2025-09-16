Pescara, abbattimento palazzi Clerico, D'Incecco: “Adesso la riqualificazione di Villa del Fuoco”

“Un traguardo che molti non credevano possibile, che sembrava lontano e irraggiungibile, ma che oggi diventa realtà grazie alla volontà e alla determinazione dell’attuale amministrazione comunale, che ha sempre considerato la riqualificazione di Villa del Fuoco non solo necessaria, ma doverosa".

Così Vincenzo D'Incecco, coordinatore della Lega Abruzzo e capogruppo del partito in Regione, con Maria Luigia Montopolino, capogruppo della Lega al Comune di Pescara e presidente della commissione Sicurezza e Mobilità, commenta in una nota “la decisione del Tar di Pescara che consente al Comune di acquisire l’area dei due palazzi Clerico più grandi per poi procedere con la loro demolizione.

Ringraziamo il sindaco Masci – scrivono – per la perseveranza e caparbietà. Ha creduto fin dall'inizio nella possibilità di trasformare la zona in un luogo più dignitoso e sicuro.

A chi ha preferito criticare, offendere o denigrare, spesso nascosto dietro una tastiera, rispondiamo con i fatti. Si chiude un capitolo buio e si apre quello della vera riqualificazione. L'amministrazione – sottolineano – ha intrapreso un percorso coraggioso, fatto di scelte complesse e mai affrontate prima. Sono stati superati ostacoli, con serietà e senso di responsabilità, attraverso provvedimenti concreti, non solo parole".