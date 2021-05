Politica romana: Monica Ciccolini torna in campo con Fratelli d'Italia

Monica Ciccolini, romana de Roma, due figli, quattro cani, laureata in giurisprudenza. Giornalista dal 1991, Attiva sin da giovanissima in politica nel 1995 è stato Consigliere Regionale del Lazio nella lista di Alleanza Nazionale. Ottenendo 7000 voti. Fu l'unica donna eletta ed è il Consigliere Regionale più giovane.Nell'ambito del suo mandato ha ricoperto la carica di vicepresidente della commissione cultura e membro delle commissioni lavoro, politiche familiari e lotta alla criminalità. La Regione Lazio approvò sei leggi regionali che portano la Sua firma.Nel 2000 si ricandida al Consiglio Regionale del Lazio ottenendo 6000 voti , risultando il candidato donna più votato nella Regione Lazio. Nel marzo del 2005 la direzione nazionale di alleanza nazionale la chiama quale membro del dipartimento nazionale delle piccole medie imprese e a presiedere la consulta per l'editoria.Oggi ha deciso di scendere di nuovo in campo e sempre con la destra nel suo cuore. Il suo impegno politico ha ripreso il suo percorso con Fratelli d'Italia e il primo appuntamento saranno le prossime elezioni comunali di Roma che si terranno nel mese di ottobre 2021 appoggiando la candidatura dell'Avv. Giovanni Quarzo.