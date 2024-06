Premeriato: Il post di Giorgia Meloni vola sulla rete social

Premierato e autonomia differenziata sono i nodi politici che in queste ore stanno infiammando le discussioni digitali degli utenti delle varie piattaforme social. L'agenzia di comunicazione Arcadia ha analizzato l'andamento della Rete su questi due temi di attualità. Il post sul Premierato di Giorgia Meloni, su Facebook, ha fatto registrare finora oltre 23 mila interazioni; quello sull'autonomia differenziata circa 9 mila. "Dall’analisi delle conversazioni e delle interazioni digitali, sviluppatesi nelle ultime 24 ore, i due temi politici del dibattito pubblico - spiega Domenico Giordano di Arcadia - sembrano raccontare una corposa contrarietà degli utenti ai provvedimenti votati dal Parlamento e che rappresentano delle battaglie identitarie delle due forze del centro-destra: Fratelli d’Italia per il premierato e la Lega per l’autonomia differenziata.

Eppure, questi risultati nella loro consistenza quantitativa e qualitativa, a partire proprio dal dato del sentiment, sono influenzati in modo altrettanto evidente dalla polarizzazione innescata dalla contro-narrazione delle opposizioni che hanno colto al balzo il doppio voto per provare a dettare l’agenda dopo la parentesi del voto della settimana scorsa e dell’appuntamento di qualche giorno dopo del G7 a Borgo Egnazia. I due temi dell’attualità politica, il premierato che ha come framing oppositivo la difesa dei principi fondanti della Carta costituzionale, e il progetto di Autonomia differenziata, che a sua volta è raccontata dal framing oppositivo la rivolta contro la rottura dell’unità nazionale, sono due grandi aggregatori trasversali di quelle distanze che nell’ordinarietà tengono le opposizioni separate. Questa convergenza occasionale diventa la lente deformata per una lettura dell’info-sfera digitale, che emotivamente appare contraria in modo irrinunciabile alle due ipotesi di riforma. A riprova di questa interpretazione oltre la scorsa dell’hype emotivo basta citare che i due contenuti più coinvolgenti sul tema del premierato e dell’autonomia differenziata sono stati entrambi quelli postati dal premier Giorgia Meloni sulla pagina Facebook".