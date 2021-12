Rai, a Silvia Calandrelli la Direzione Cultura ed Educational. Chiuse le altre nomine

Per la Direzione Cultura ed Educational è stata quindi scelta Silvia Calandrelli, direttrice di Rai Cultura, una donna che ha segnato profondamente la trasformazione della politica culturale della RAI di questi anni, e che con i suoi programmi ha inciso in maniera fondamentale sulla crescita di programmi e palinsesti interamente dedicati alla formazione culturale degli italiani.

Nata a Roma nel 1963, laureata in Filosofia, inizia a collaborare con la Rai nel 1989 come programmista regista. Dal 1989 al 1995 è programmista regista e autrice di Radio 2 3131 e, per Radio 3, di numerosi programmi, tra cui Palomar. Viaggio intorno alle Scienze, Mosaico e Radio 3 Suite. Nel 1991 lavora come consulente per Rai Due, nell'ambito della struttura Cinema, analizzando e selezionando soggetti e sceneggiature. Dal 1995 e per quattro anni collabora con Videosapere e Rai Educational. Segue in particolare, come capo progetto e autrice: La storia del pensiero filosofico dalle origini al Novecento, con Hans Georg Gadamer, il programma quotidiano di scienza, cultura e politica Il grillo; l'Enciclopedia Multimediale delle Scienze Filosofiche e Mediamente, il primo programma di alfabetizzazione digitale della Rai.

Nel 1999 è alla Direzione Teche e Servizi Tematici/Educativi, e l'anno successivo è chiamata a dirigere l'area Contents Entertainment di Rai Net. Nel 2006 riceve l'incarico di operare nella Direzione di Rai Tre, e nel giugno 2007 è nominata Vicedirettore dei Nuovi Media e Consigliere di Amministrazione di Rai Net con deleghe sul prodotto e la tecnologia. Un anno dopo è Responsabile dell'area Sviluppo Offerta di Rai Net. Nel 2010 è nominata Vicedirettore di Rai Tre, con responsabilità diretta su Palinsesto, Marketing e Innovazione Prodotto, e nel luglio 2011 assume la Direzione di Rai Educazione. Da giugno 2014 è Direttore di Rai Cultura, Direzione che comprende Rai Scuola, Rai Storia, Rai 5, l'Orchestra Sinfonica Nazionale e le produzioni di prosa e musica colta per le reti generaliste. Nel gennaio 2020, in seguito alla costituzione delle Direzioni di Genere, viene nominata Direttore della Direzione Cultura ed Educational e, con pari decorrenza fino a maggio 2020, le viene affidata la responsabilità ad interim della Direzione Rai Tre. È membro del Comitato Storico Scientifico per gli Anniversari di Interesse Nazionale. Ha curato numerose docenze presso la facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università La Sapienza di Roma e la facoltà di Economia dell'Università Tor Vergata per il Master in Economia e Gestione della Comunicazione e dei Media.

Nella seduta di ieri sera ricordiamo il CdA Rai, che si è riunito a Milano sotto la presidenza di Marinella Soldi, ha anche ratificato le altre nomine che vanno così a completare il grande mosaico organizzativo della RAI.

Stefano Coletta, attuale Direttore di Rai1 va anche alla Direzione Prime Time, che si occupa dei programmi di intrattenimento serale; Alla Direzione Day Time, che si occupa dei programmi di intrattenimento nell’arco della giornata, va Antonio Di Bella, attualmente corrispondente Rai da New York; Per la Direzione Cultura ed Educational è stata scelta dunque Silvia Calandrelli, direttrice di Rai Cultura; La Direzione Fiction va alla direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati; Fabrizio Zappi lascia invece la Vice Direzione di Rai Fiction e va alla Direzione Documentari; A prendere il ruolo di Direttore di Kids il direttore di Rai Ragazzi, Luca Milano; Responsabile della Direzione Contenuti Digitali è Elena Capparelli, direttrice di Raiplay; Alla Direzione Cinema e Serie Tv è stato nominato Francesco di Pace, capostruttura per cinema e fiction di Rai3. Nella seduta di ieri, infine, il Consiglio ha anche approvato il piano di trasmissione e produzione della Testata Giornalistica Regionale per l’anno 2022, alla cui guida era già stato riconfermato Alessandro Casarin.

Nel nuovo modello organizzativo – precisa una nota di Viale Mazzini- le Direzioni di genere prendono il posto delle Direzioni di Rete e di altre Direzioni aziendali, secondo una suddivisione di competenze per argomento. Le Direzioni di Genere sono tenute d’ora in avanti a elaborare e curare la programmazione che troverà realizzazione a partire dal palinsesto estivo.

Ricordiamo infine che il 18 novembre il Consiglio di Amministrazione aveva anche nominato Alessandra De Stefano Direttrice per lo Sport e Mario Orfeo Direttore per l’Approfondimento.