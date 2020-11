Rassegna stampa: dalle prime pagine dei principali quotidiani italiani DEL 12 novembre E 2020

Economia, dati sanitari, giustizia: ecco alcuni tra i temi di apertura delle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Luci puntate sulla notizia diffusa ieri dell'arresto di 4 persone da parte dei magistrati di Genova che indagano sul crollo del ponte Morandi. Ai domiciliari Castellucci l’ex amministratore delegato di Aspi, che avrebbe realizzato per la società autostrade di Benetton infrastutture non in sicurezza per abbassare i costi.La notizia è su tutti i giornali. “Casello giudiziario” scrive il Manifesto. “Pannelli autostradali difettosi" a tutta pagina il Secolo di Genova. “100 km di strade a rischio per fare profitti" apre il Domani. “Giustizia fulminea, 4 arresti per il ponte Morandi" il Riformista. “United Colors of Manetton" il Fatto. Sulle “Carte che inchiodano Renzi" apre invece la Verità.Pirateria digitale, operazione di oscuramento per 5.500 siti di ladri di giornali, si legge sulle cronache.Il punto sui contagi. Con i 32.961 contagi riportati ieri dal bollettino, l'Italia ha ufficialmente superato il milione di casi dall'inizio della pandemia da Covid. Un numero che, stando alla classifica della Johns Hopkins, mette il Bel paese al quarto posto per diffusione del contagio tra i principali Paesi europei. Il triste primato è della Francia con 1 milione e 857 mila casi, seconda è la Spagna con 1 milione e 381 mila casi, mentre al terzo posto c’è la Gran Bretagna con 1 milione 237 mila. La Germania registra 723 mila contagi, la Repubblica ceca 434 mila, l'Austria 172 mila, la Svezia 166.700 e l'Irlanda 65.880.Per l'Italia va peggio sul piano dei decessi. Dall'inizio dell'anno, il Covid ha ucciso 42.953 persone. Prima di noi c'è solo la Gran Bretagna con 49.862 morti. La Francia piange 41.062 morti, la Spagna 39.345, la Germania 11.863, la Svezia 6.082 e la Repubblica ceca 5.517. Austria e Irlanda si attestano sotto i duemila decessi, rispettivamente con 1.546 e 1.963 morti. A guidare il bollettino mondiale sono invece gli Stati Uniti con oltre 10 milioni e 290 mila contagi e 240 mila morti.In Russia sì è aperta la campagna di vaccinazione con lo Sputnik 5, questo il nome del vaccino mentre in Europa è partito dai vertici comunitari l'ordine alla Pfizer per la produzione di 300 milioni di dosi di vaccino.