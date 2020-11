Rassegna stampa: dalle prime pagine dei principali quotidiani italiani DEL 13 NOVEMBRE 2020

Pandemia, giustizia, economia: alle tre parole chiave nelle aperture delle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi si aggiunge la parola sbarchi. Naufragio in Libia e foto notizia dei morti in fila sulla spiaggia nel taglio centrale delle prime pagine.“Fuochiammare" apre il Manifesto, “Politica europea per i profughi, spingerli alla morte" apre il Riformista. “L'errore è importare imam radicali" sul Corriere della Sera l'intervista al segretario della Lega musulmana. Nasce a Reggio Emilia il Processo penale telematico: Procura, Ordine degli Avvocati e Camera Penale hanno siglato ieri un protocollo unico a livello nazionale che semplificherà le attività degli avvocati: in corso anche la digitalizzazione di tutti i fascicoli nativi cartacei della Procura.Sul Dubbio l'intervista con Giovanni Canzio presidente emerito in Cassazione “Sul processo lungo serve una svolta". COVID- 19 e misure. Emilia Romagna, Veneto e Friuli negozi chiusi la domenica e centri storici 'off limits'. A Roma vie dello shopping contingentate nel weekend. Attesa la decisione sulla Campania: potrebbe diventare zona rossa. La procura di Napoli indaga sulla morte del paziente al Cardarelli. Di Maio: "L'esercito al Sud per aiutare la sanità allo stremo". Questi gli ultimi aggiornamenti dopo i dati di ieri. Sono 37.978 i nuovi casi, contro i 32.961 di 24 ore fa.Un aumento solo parzialmente compensato dai tamponi in piu' (234.672, 9mila più in 24 ore e record di sempre), tanto che la percentuale positivi/tamponi sale dal 14,6% al 16,1%. Dato dei decessi quota 636 in ulteriore crescita rispetto ai 623 del giorno prima. “Boom di contagi tra i giovani, scuole all'origine della seconda ondata covid" su Italia Oggi. “Più chiusure nelle città “ il Corriere della Sera. “Regioni, nuova stretta"Repubblica. “Di Maio, subito nuove zone rosse" la Stampa. “A gennaio vacciniamo gli italiani" la Nazione riprende le parole del Commissario Arcuri. “Doccia gelata sul vaccino" scrive invece il Tempo che approfondisce i temi legati alla cura e le azioni che si vendono con gli annunci. Le buone notizie si leggono sui quotidiani economici. Su Italia Oggi “Nasce la sanità europea. Acquisto dei vaccini con contratti firmati da Von der Leyen" “Aiuti anche ai professionistiIl titolo di apertura. “Conti pubblici, nella manovra spazio a incentivi e assunzioni" nel taglio basso del Sole 24 Ore, “Dalla Bce allarme credit crunch il titolo di apertura". MF Non risentono della crisi le società di fondi e le assicurazioni , trimestrali in salute “I conti d'oro dei gestori". 135 aziende scrivono alla Ue per interrompere il monopolio di Google si legge nel taglio basso.