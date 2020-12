Rassegna stampa: dalle prime pagine dei principali quotidiani italiani DEL 29 DICEMBRE 2020

Borse, Brexit, Covid, le parole chiave oggi sulla stampa internazionale accanto au Vaccini. La Cina torna sotto i riflettori. Dopo 7 anni l"Europa cerca un piano commerciale sul trattato Bit "Prossimo l'accordo sugli investimenti tra Bruxelkes e Pechino" la notizia di apertura del Financial Times. "Un anno dopo volta pagina sul Covid-19" apre invece le Figaro.Regioni a rischio Covid su Le Monde, Brexit nel taglio centrale. Inglesi in Spagna, Brexit Gibilterra, polizia Europea su ABC e El Pais. Bilancio di un anno politico su Usa Today. "L'ok di Trump ai ristori americani spinge Wall Street" spiega MF che stimoli Usa, l'arrivo dei vaccini e la Brexit fanno bene alle Borse. "Grande iniezione di fiducia", scende lo spread sale Milano, Francoforte al record.Anche il Sole 24 Ore punta i riflettori sulle "Borse, il piano Usa innesca il rally" e sulla Cina "Investimenti, intesa con l'Europa, forse già domani l'annuncio con Xi". "Presidenza Ue, così la Merkel ha cambiato l'Europa". Emergenza neve e maltempo in Italia, le foto sulle prime pagine dei quotidiani. "Tanta neve niente sci" scrive la Stampa, "A gennaio si teme il gelo siberiano dello stratswarming" Repubblica. La neve rallenta la consegna dei vaccini spiega il giornale che apre con l'intervista a Paolo Gentiloni commissario Ue economia "Rischio Recovery. L'Italia faccia subito le riforme". Sulla Stampa invece l'intervista al segretario generale Onu Guerria "Usatelo per il lavoro".Sul Corriere della Sera l'editoriale di Sabino Cassese "Le scelte non fatte" e nel taglio basso "Non ti sento" le parole più usate nel 2020 in Italia. "L'Italia resta indietro" scrive il Messaggero. "Patto tra Germania e Pfizer rompe il fronte europeo. 100 milioni di fiale in GB. "Ma il vaccino anglo italiano è pronto" spiega Libero, antidoto di Astrazeneca, forse giovedì l'ok a Londra. "Vaccini divisi sull"obbligo" apre il Corriere della Sera sul V-Day e la Stampa intervista il vice ministro Sileri. "E lui muta" la Sicilia sulla mutazione italiana del Covid.La variante isolata a Brescia. "Non riaprite le scuole" l'appello dei presidi romani sul Tempo. "Da Conte a Berlusconi, tutti uniti per promuovere il vaccino, dubbi di Lega e FDI" sul Corriere."Alza i toni Matteo Renzi" che ieri pomeriggio ha presentato i 62 progetti Recovery di IV con l'acronimo CIAO. "Renzi, ciao a Conte," il Giornale "A gennaio la crisi, 5S con il premier, Colle preoccupato" il Messaggero. "Sceneggiata, si tiene le poltrone" il Fatto, di spalla "Anche Renzi e Lotti a Rebibbia". "La politica in Italia è tutta a Rebibbia" apre la Notizia, vanno a trovare Verdini.Infine la Giustizia. Intervista a Valter Verini sul Dubbio.