Regionali, Durigon (Lega): "Dopo Marche e Calabria, riproporre il buongoverno anche in Veneto"

"Sono convinto che, come successo nelle Marche e in Calabria, dove si va a riproporre il buongoverno di Acquaroli e Occhiuto, sia giusto fare lo stesso in Veneto. Con i tanti sindaci e amministratori" che ha la Lega "si troverà un candidato che gli alleati non potranno che condividere.

Chi ha lavorato bene credo debba continuare ad amministrare, vale per le Marche, la Calabria, e anche per il Veneto. Abbiamo una grande classe dirigente e credo che possiamo tranquillamente con gli alleati condividere il nostro nome e riproporre il buon governo che si è visto fino ad oggi in Veneto".

Così il Vicesegretario della Lega, Claudio Durigon, alla Camera, nel corso di una conferenza stampa organizzata dal Carroccio in vista delle Elezioni Regionali in Puglia e Campania.

In ogni caso, per chiudere sui candidati "c'è tempo", in molte regioni "si voterà probabilmente a novembre".