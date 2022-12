Regione Lazio, Santori– Bruognolo (LEGA): continua il poltronificio del Pd dimissionario

Oggi è la volta del nuovo Dirigente regionale dell’ufficio PNRR, e a quanto ci risulta ci sono in ballo anche le nomine per chi ricoprirà ruoli dirigenziali al soccorso pubblico, al NUE 112, all’area agricoltura e a quella commercio e artigianato.Abbiamo sperato che il PD potesse dimostrare un po’ di buon senso e fermarsi con questo vero e proprio poltronificio che, oltre ad essere estremamente scorretto, rischia di ingolfare la macchina burocratica della prossima amministrazione, ma ovviamente tutti hanno fatto orecchie da mercante.A questo punto crediamo che si debba aprire una riflessione seria, a livello centrale, sulle decisioni che possono o non possono essere prese in fase di ordinaria amministrazione”. Così in una nota Toni Bruognolo Segretario Politico della Lega Provincia di Roma Sud e Fabrizio Santori capogruppo della Lega al Comune di Roma.