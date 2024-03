Rieti, Mondiali Volo a Vela, Rinaldi: "La città torna al centro del mondo"

"Rieti torna al centro del mondo, grazie all'ufficialità dell'assegnazione dei mondiali di volo a vela nel 2027". Lo ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi."Ci speravamo grazie alla bontà della candidatura proposta e al grande lavoro svolto in questi mesi di preparazione. Rieti, unica per le sue particolari e uniche condizioni climatiche è da sempre un sito riconosciuto a livello mondiale per la disciplina aeronautica del volo a vela, infatti già nel 2008 e nel 1985 il volo a vela mondiale è passato tra le vette del Terminillo", ha spiegato."Ora ci aspetta un importante lavoro di squadra per organizzare questo appuntamento, degno del palcoscenico mondiale. Per questo ringrazio la Federazione Sport Aeronautici (AeCI), l’assessore allo Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo, il ministro per lo Sport, Andrea Abodi e il presidente del Coni, Giovanni Malagò che hanno permesso alla città di Rieti di raggiungere questo traguardo", ha concluso.