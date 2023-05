Roma: "Ecosistema commercio", dibattito con realtà produttive romane

E' in corso alla Casa delle Tecnologie Emergenti (Galleria commerciale della Stazione Tiburtina) l'incontro “Ecosistema Commercio”. Una giornata di confronto e dibattito con le realtà produttive romane organizzato da Monica Lucarelli, Assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e alle Pari Opportunità, con focus sugli sviluppi del commercio alla luce dei cambiamenti dei gusti dei consumatori e delle innovazioni oggi presenti sul mercato.Intervengono il Sindaco Roberto Gualtieri, il Presidente della Camera di Commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti e Roberta Angelillo, VicePresidente della Regione Lazio e Assessora alle Attività Produttive."Quello del commercio - dichiara il sindaco Roberto Gualtieri - è un grande tema complesso che richiede il miglior livello di intelligenza, collaborazione, condivisione e determinazione nella definizione di scelte urgenti"."Per creare una città armoniosa, florida economicamente, -ha proseguito - è necessario offrire esercizi di commercio e di artigianato di qualita e prossimità nel rispetto dei luoghi preziosi che abbiamo e nella consapevolezza che tutti i cittadini hanno il diritto di vivere in strade che la sera non siano buie e abbandonate".L’evento si snoda attraverso due panel mattutini: il primo con la partecipazione di esperti del settore per un confronto tecnico sui dati del commercio della città post pandemia, su come sono cambiate le abitudini dei consumatori e quali risvolti hanno avuto sulle realtà locali, il secondo è un confronto tra gli Assessori al Commercio di alcune grandi città italiane (Milano, Firenze e Napoli) per avere una visione più ampia del commercio in città che più si avvicinano al nostro contesto urbano.