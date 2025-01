Roma: Lazio-Real Sociedad, ecco il piano mobilità

Al via oggi le misure del piano mobilità previste per la gara di Europa League fra Lazio e Real Sociedad, in programma giovedì 23 gennaio, alle ore 21, allo stadio Olimpico.

Il piano prevede divieti di sosta a partire da oggi nell'area centrale della città e in particolare: largo Corrado Ricci; via Cavour, tra largo Corrado Ricci e via del Cardello; via del Colosseo, nel tratto compreso tra largo Corrado Ricci e via Frangipane; via Frangipane, tra via del Colosseo e via del Cardello; via del Cardello, tra via Frangipane e via Cavour; vicolo del Buon Consiglio e via del Buon Consiglio; via del Pernicone.

Nell'area del Foro Italico, invece, nella giornata di giovedì previsti divieti di sosta temporanei e ad ampio raggio, estesi in questa occasione anche al lungotevere della Vittoria, tra piazzale Maresciallo Giardino e via Rismondo.

Lo stadio è raggiungibile anche con il trasporto pubblico. Diciotto i collegamenti attivi: 2, 23, 31, 32, 53, 69, 70, 89, 168, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910, 911, 982.