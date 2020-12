Roma, morte Arturo Diaconale: il ricordo del Lazio Club Montecitorio 1900

"Il Lazio Club Montecitorio 1900 esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Arturo Diaconale, grande tifoso laziale e autorevole giornalista politico, che ha fatto la storia dell'informazione italiana. Non dimenticheremo l'impegno che negli ultimi anni ha dedicato alla squadra e alla società della Capitale, con quell'amore per i colori bianco e celeste e quella professionalità che lo hanno sempre contraddistinto. Da parte di tutti gli iscritti del nostro Club un abbraccio e un pensiero alla famiglia di Arturo".Lo dichiara il presidente del Lazio Club Montecitorio 1900, Paolo Trancassini.