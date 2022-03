Roma, strade, Cangemi-Cartaginese (Lega) “Urgenti lavori ripristino Braccianese bis e via Stazione di Cesano”

“E’ urgente garantire la sicurezza delle strade del quadrante a nord di Roma e la loro massima fruibilità da parte dei cittadini che le utilizzano. Tanto sulla Braccianese bis, tra la biforcazione della Cassia via della Storta fino a via Petito, quanto su via della stazione di Cesano, direzione Roma fino al civico 637, la strada è sconnessa, presenta avvallamenti, è pericolosa.Le due gallerie, oltre ad avere una segnaletica orizzontale e verticale insufficiente, presentano cumuli di terra sia sui marciapiedi che sui bordi della strada.Si tratta di una situazione di rischio che deve essere affrontata con urgenza. Bene ha fatto il consigliere di area metropolitana della Lega, Angelo Pizzigallo, a chiedere un intervento di ripristino in tempi brevi di questi assi viari: la sicurezza delle strade, e di chi le utilizza, non può essere messa in secondo piano”.E’ quanto dichiarano il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Emanuele Cangemi, e la consigliere regionale Lega, Laura Cartaginese.