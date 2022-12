Salvini, chi esce dalla Lega fa una scelta, tanti saluti e buon Natale

“Vi occupate di quattro persone? C’è la Lega. La Lega che vincerà in Lombardia, vincerà nel Lazio, ha cinque ministri lombardi, sta portando a casa l’autonomia. Parliamo di cose serie. C’è la Lega, chi esce dalla Lega fa una scelta, tanti saluti e buon Natale“.Così, a margine di una visita all'Ospedale Buzzi di Milano, il Segretario della Lega, Matteo Salvini, replica ai giornalisti in merito al 'Comitato Nord'.Per quanto riguarda la Legge di Bilancio, evidenzia, “è una manovra che aiuta tante famiglie, queste sono le cose importanti. Aiuta a pagare la luce del gas, aumenta le pensioni minime, aumenta gli stipendi più bassi. Una manovra che in un momento difficile non fa miracoli ma aiuta tante persone, e verrà approvata costi quel che costi entro la fine dell’anno”.