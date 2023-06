Sardegna: Giulia Giornaliste al fianco della collega dell'Unione Sarda Francesca Melis

La giornalista dell'Unione Sarda Francesca Melis è stata aggredita verbalmente in una conferenza stampa dell'Assessore all'Ambiente della Regione Sardegna. Lo segnala l'Associazione Giulia giornaliste."Un collega del TGR Rai Sardegna ha apostrofato Francesca Melis con l’epiteto di “gallina”, mentre effettuava un’intervista all’esponente della Giunta.Giulia giornaliste respinge ogni forma di insulto e offesa verbale rivolto a colleghe e colleghi, e in particolare stigmatizza la mancanza di rispetto nei confronti delle giornaliste attraverso l’uso di un linguaggio misogino, volgare e in questo caso profondamente legato a una incultura, frutto di discriminazioni e stereotipi di genere, che ancora resiste, per fortuna solo in una parte minoritaria delle nostre redazioni.Giulia giornaliste si augura che questo episodio non passi sotto silenzio".