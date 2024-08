Scuola, Sasso (Lega): "Si riaprono le assunzioni per i vincitori del concorso 2020"

"Grazie al ministro Valditara, alla Lega e a tutte le forze del centrodestra, per gli 'invisibili' vincitori e idonei del concorso 2020 si riaprono le porte per le assunzioni a tempo indeterminato".

Così il deputato e Capogruppo della Lega in Commissione Cultura, Scienza e Istruzione a Montecitorio, Rossano Sasso.

"Come già comunicato ai sindacati, è intenzione del Ministro Valditara mantenere la promessa fatta mesi fa ai rappresentanti degli 'invisibili' e cioè quella di assumere definitivamente tutti i vincitori e iniziare a far scorrere la graduatoria degli idonei già entro dicembre 2024 per proseguire poi fino all'esaurimento della graduatoria.

Operazione non semplice, ma rafforzata dalla volontà politica della Lega, espressa attraverso i propri deputati e senatori delle rispettive commissioni Cultura e Istruzione", prosegue Sasso.