Serie A: la Sampdoria aggancia la Lazio in rimonta, 1-1 al Ferraris

La Lazio di Maurizio Sarri non riesce ad espugnare il Marassi: il match di campionato contro la Sampdoria, infatti, finisce con il risultato di 1-1. Ad andare in goal per primi sono proprio gli aquilotti, grazie a Immobile, ma non hanno l'occasione per affondare il colpo di grazia e, al '92 si fanno agganciare da Gabbiadini che, tornato a giocare domenica scorsa dopo il grave infortunio di febbraio che l'aveva costretto a diversi mesi di stop, porta i blucerchiati in rimonta, firmando il goal del pareggio.Inizio di primo tempo dilagante per i biancocelesti: al 14', Audero costruisce un muro sul tentativo di Felipe Anderson di andare a rete. Al 21' gli aquilotti provano di nuovo a segnare, e ci riescono: Milinkovic-Savic lancia per Immobile, che scatta dal limite del fuorigioco e si invola verso la porta, beffando Audero.Al 26', sfuma l'occasione per il raddoppio: Zaccagni si infiltra in area, ma Audero respinge, Immobile calcia ma la palla prende la traversa. I padroni di casa blucerchiati si risvegliano e, al 31', contestano l'arbitro per un pestone di Marusic su Quagliarella: chiedono che venga assegnato il calcio di rigore, ma il direttore di gara lo nega dopo aver visto il Var.Al 40' è Quagliarella a farsi avanti: cerca la conclusione, ma Provedel non si lascia sorprendere e spegne la speranza doriana di pareggiare con un bel disimpegno. All'intervallo, i biancocelesti sono in vantaggio per 1-0.All'inizio del secondo tempo, Giampaolo fa scendere in campo Caputo, inserito accanto a Quagliarella nel tentativo rendere l'attacco più aggressivo, ma l'undici di Sarri riesce ad avere un'ottima gestione del proprio vantaggio. Quasi nessuna preoccupazione per Provedel, tranne che al 31': Gabbiadini, in posizione pericolosa, prova a tirare ma viene murato da Basic.La squadra di Sarri sembra chiudere il match con una vittoria, ma al 92' Gagliardini ci riprova e va a segno, ricevendo un suggerimento di Rincon, sorprendendo Provedel e sancendo il suo ritorno al goal, che mancava dal 6 gennaio.