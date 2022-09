Serie A, Lazio: Ciro Immobile sottoposto a esami clinici, in forse il match contro lo Spezia

Si sono svolti oggi, per Ciro Immobile, gli esami clinici e strumentali alla clinica Paideia. Lo ha reso noto la Lazio sul suo sito web.Il centravanti e capitano della squadra, che ha accusato un edema al bicipite femorale sinistro, "ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano".Nel corso dei prossimi giorni ci saranno altri esami per capire quanto tempo sarà necessario per il recupero, ma è probabile che non sia in campo per la partita contro lo Spezia, che si terrà il 2 ottobre.