Starmer: Non giocheremo mai con la nostra sicurezza nazionale

“La minaccia che ci troviamo ad affrontare oggi è più seria, più immediata e più imprevedibile”- così il primo ministro britannico nei cantieri navali di Govan nel presentare il nuovo piano di difesa nazionale. Minaccia imprevedibile “più di quanto non lo sia mai stato dai tempi della Guerra Fredda!. “Non giocheremo mai con la nostra sicurezza nazionale”- continua. “Ci troviamo di fronte alla guerra in Europa, a nuovi rischi nucleari, a quotidiani attacchi informatici e alla crescente aggressività russa nelle nostre acque e dei nostri cieli”. “Le loro azioni sconsiderate stanno facendo aumentare il costo della vita qui a casa, creando sofferenza economica che colpisce più duramente i lavoratori”. “Una nuova era nelle minacce che dobbiamo affrontare, richiede una nuova era per la difesa e la sicurezza, non solo per sopravvivere in questo nuovo mondo, ma per guidare”. “Invece prosegue – agiremo nell'interesse nazionale, ed è per questo che ho messo la sicurezza nazionale al centro del nostro Piano per il Cambiamento, ecco perché ho lanciato questa Rivisitazione di Difesa Strategica”. “E voglio ringraziare i recensori – ha aggiunto - in particolare Lord Robertson che è qui con noi oggi, ciò che avete consegnato è un progetto per rendere l'UK più sicura e più forte, una nazione pronta alla battaglia, corazzata, con le alleanze più forti”. Questo è l'annuncio del più grande incremento sostenuto della spesa per la difesa dalla fine della Guerra Fredda, aumentandolo al 2,5% del PIL entro il 2027 e fissando l'obiettivo di raggiungere il 3% nella prossima legislatura. “Il più grande contributo della Gran Bretagna alla NATO dalla sua creazione, sviluppando le nuove capacità interne, stiamo rendendo più sicuri anche i nostri alleati, rafforzando l’Europa e rafforzando il nostro ponte verso gli Stati Uniti che avrà l'UK come primo partner in materia di difesa”. “In terzo luogo, innoveremo e accelereremo l’innovazione fino al ritmo di guerra”. Così possiamo affrontare le minacce di oggi e di domani”.