Starmer: Tre nuovi cambiamenti per la difesa britannica

"Vorrei illustrare i tre cambiamenti fondamentali che intendiamo attuare" - ha affermato il primo ministro britannico Keir Starmer illustrando la nuova dottrina strategica britannica. Innanzitutto, ci stiamo muovendo verso la preparazione al combattimento Come scopo centrale delle nostre forze armate. Quando siamo direttamente minacciati da stati dotati di forze militari avanzate… Il modo più efficace per scoraggiarli è essere pronti – E, francamente, per dimostrare loro che siamo pronti – Per portare la pace attraverso la forza. In secondo luogo, tutto ciò che facciamo contribuirà a rafforzare la NATO, Mentre ci impegniamo ad assumerci maggiori responsabilità per la nostra difesa collettiva. L'alleanza NATO ha un significato profondo: Che non combatteremo mai da soli. È una fonte fondamentale della nostra forza strategica. Ecco perché la nostra politica di difesa sarà sempre "la NATO prima di tutto". Il più grande contributo della Gran Bretagna alla NATO dalla sua creazione. Così che quando sviluppiamo nuove capacità a casa – Stiamo rendendo più sicuri anche i nostri alleati – Rafforzare l’Europa – E rafforzando il nostro ponte verso gli Stati Uniti, Come primo partner della Gran Bretagna in materia di difesa. In terzo luogo, innoveremo e accelereremo l’innovazione fino al ritmo di guerra… Così possiamo affrontare le minacce di oggi e di domani… Come l'innovatore più rapido nella NATO.