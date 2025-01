Terzo mandato, Fedriga: "Importante dare ai cittadini la possibilità di scegliere, spero ci sia una sintesi"

In merito al terzo mandato, “il tema non è il futuro di Zaia, ma in questo caso ovviamente il futuro del Veneto e del sistema democratico italiano”. Così il Governatore del Friuli Venezia Giulia e Presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, a margine della Conferenza odierna.

“Ritengo che, dove c’è l’elezione diretta e i cittadini possono scegliere, sia importante mantenere questa possibilità. Penso sia sbagliato dire che, per norma, i cittadini non possano”, ha aggiunto Fedriga.

“La scelta del cittadino, la democrazia sta in mano al volere del popolo e vogliamo semplicemente confermare questo”, ha proseguito. “Dopodiché – ha concluso il Governatore Fedriga – abbiamo parlato tanto, oggi penso sia una discussione all’interno della maggioranza di governo, e spero che si trovi la migliore sintesi possibile”.