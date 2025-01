Trenitalia: circolazione sospesa a Roma Termini. Le opposizioni contro Salvini: "Deve dimettersi, game over"

Dalle 18:10 di questo pomeriggio, la circolazione dei treni a Roma Termini è sospesa per accertamenti tecnici. Lo ha reso noto Trenitalia.

"La circolazione è sospesa per accertamenti tecnici a Roma Termini. Richiesto l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire ritardi", si legge in una nota.

In un aggiornamento seguente, Trenitalia ha fatto sapere che "la circolazione è in graduale ripresa dopo l'intervento dei tecnici. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 100 minuti, subire limitazioni di percorso o cancellazioni ed essere instradati su percorsi alternativi".

I treni Alta Velocità direttamente coinvolti e attualmente fermi sono l'FR 9543 Torino Porta Nuova (13:00) - Salerno (20:05), l'FR 8519 Bolzano (13:12) - Sibari (22:33), l'FR 9660 Napoli Centrale (16:55) - Brescia (22:23), l'FB 8630 Roma Termini (18:27) - Genova P.Principe (23:30) e l'FR 9328 Roma Termini (19:25) - Mantova (23:03).

Diversi treni Regionali con partenza da Roma Termini e destinazione Fiumicino Aeroporto, Albano Laziale, Nettuno e Civitavecchia sono stati cancellati. Per il treno delle 18:48 proveniente da Grosseto e diretto a Termini è stata cancellata la tratta tra le Stazioni di Roma Ostiense e Roma Termini. Stessa cosa è accaduta per il treno proveniente da Fiumicino, il cui arrivo era previsto alle 18::25.

Anche il treno partito alle 17:43 da Albano Laziale ha subìto una modifica: è stata cancellata la tratta tra Ciampino e Termini. Problemi anche per il treno delle 18:50 verso Fiumicino (cancellata la tratta Roma Termini - Roma Ostiense), per il treno delle 18:54 diretto a Frascati (cancellata la tratta Termini-Ciampino), per quello delle 18:57 diretto a Civitavecchia (cancellata la tratta Roma Termini - Roma Ostiense), per il Regionale delle 19:06 diretto a Latina (cancellata la tratta Termini - Pomezia) e per il Regionale delle 19:12 diretto verso Grosseto (cancellata la tratta Termini - Ostiense).

I treni con tempo di percorrenza oltre i 60 minuti, invece, sono l'FR 9560 Lecce (13:10) - Milano Centrale (22:50), l'FR 9552 Salerno (14:45) - Torino Porta Nuova (22:00), l'FR 9556 Napoli Centrale (16:40) - Milano Centrale (21:50), l'FR 9662 Napoli Centrale (17:25) - Milano Centrale (22:00), l'FR 9434 Napoli Centrale (18:09) - Venezia Santa Lucia (23:34) e l'FR 9326 Roma Termini (18:25) - Torino Porta Nuova (23:20).

I treni Alta Velocità che oggi fermano a Roma Tiburtina anziché Roma Termini sono l'FR 9641 Torino Porta Nuova (13:50) - Roma Termini (18:15), l'FR 9425 Venezia Santa Lucia (14:26) - Napoli Centrale (19:48), l'FR 9432 Napoli Centrale (17:05) - Venezia Santa Lucia (22:55) e l'FR 9643 Milano Centrale (15:25) - Napoli Centrale (20:10).

Ci sono anche "treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e oggetto di provvedimento": l'FR 9434 Napoli Centrale (18:09) - Venezia Santa Lucia (23:34), che oggi ferma anche a Roma Tiburtina e Arezzo; l'FR 8528 Roma Termini (18:50) - Brescia (23:00) che oggi ha origine da Roma Tiburtina; l'IC 544 San Benedetto Del Tronto (14:22) - Roma Termini (20:30), che oggi termina la corsa a Orte, per cui i passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno IC 584 Trieste Centrale (10:35) - Roma Termini (20:45); l'IC 546 Roma Termini (19:55) - Perugia (22:22), che oggi ha origine da Orte, per cui passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno R 4516 Roma Termini (21:17) - Ancona (1:00) dove trovano ulteriore proseguimento a cura Assistenza clienti di Trenitalia.

I problemi a Roma Termini, peraltro, si sono verificati dopo che stamani il maltempo in Calabria aveva causato ritardi e cancellazioni lungo la tratta ferroviaria tra Reggio Calabria e Paola.

Anche la linea tra Firenze e Roma e quella tra Pisa e La Spezia hanno subìto modifiche: la prima per lavori di manutenzione straordinaria, che dureranno fino al 4 marzo, la seconda per lavori di potenziamento infrastrutturale.

Le opposizioni insorgono contro il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini: “Ancora disservizi, ancora caos. Non è bastato il primo guasto della giornata, che ha messo a dura prova migliaia di pendolari studenti e viaggiatori: un nuovo guasto alla linea elettrica a Roma Termini ha paralizzato completamente la circolazione ferroviaria. Treni ad Alta Velocità, Intercity e Regionali bloccati, ritardi pesantissimi, e migliaia di cittadini costretti a fare i conti con l’ennesima giornata nera dei trasporti di Trenitalia”, ha dichiarato Angelo Bonelli (Avs).

“Chissà se anche questa volta il Ministro Salvini scaricherà la responsabilità del blocco ai chiodi che rientrano in azione e bloccano la stazione Termini. Salvini andrebbe denunciato per interruzione di servizio pubblico, ma sarebbe più semplice non fargli fare il ministro e chiedere le sue dimissioni. E Giorgia Meloni? Continua a tacere”, ha aggiunto Bonelli.

Anche i parlamentari del M5s alle commissioni Trasporti di Camera e Senato Antonino Iaria, Luciano Cantone, Roberto Traversi, Giorgio Fede, Gabriella Di Girolamo, Elena Sironi e Luigi Nave, attaccano Salvini: “A Termini – dicono – la circolazione è sospesa per accertamenti tecnici: questo è quanto campeggia sul sito di Trenitalia. E` il completamento di una giornata indecente sul fronte del trasporto ferroviario, ormai definitivamente tracollato nel nostro paese. La stazione romana è diventata ormai un ‘hub dell`imprecazione’ per i passeggeri: Salvini comprenda che la sua avventura da ministro dei Trasporti è arrivata al capolinea. Game over, si dimetta. Forse è giunta l`ora che anche Meloni provi a metterci la faccia, perché le nostre stazioni stanno diventando lo zimbello d`Europa in tema di disagi causati a chi viaggia in treno. Nell`anno del Giubileo la situazione è fuori controllo, bisogna ormai salvare il salvabile”.

“E l`ennesima giornata nera dei trasporti finisce con un nuovo guasto alla rete elettrica nel nodo di Roma questa è la situazione ora. Se non vogliono riferire in aula la Presidente Meloni e il Ministro Salvini vadano almeno alla Stazione Termini a rendersi conto dei danni che stanno generando al Paese”, scrive sui suoi profili social il vicepresidente della commissione Trasporti della Camera, Andrea Casu (Pd), postando il tabellone con gli enormi ritardi a Roma Termini.

“Stamani Firenze, oggi Roma. Il trasporto su rotaia sembra impazzito. Ma che sta succedendo in Italia? Salvini venga in Senato a riferire: noi siamo pronti a presentare la mozione di sfiducia. Così non si può più andare avanti”, ha scritto su X il capo politico di Italia Viva, Matteo Renzi.