Ucraina, Baerbock: ogni ulteriore aggressione avrebbe gravi conseguenze, alla Russia chiediamo de-escalation

"Chiediamo alla Russia la de-escalation" nell'uso della forza in Ucraina, perchè "ogni ulteriore aggressione" "avrebbe gravi conseguenze". Così la Ministra degli Esteri della Germania, Annalena Baerbock, in conferenza stampa dopo l'incontro con il Segretario di Stato Usa, Anthony Blinken."Concordiamo che l’unica via per risolvere la crisi" sia "quella politica", cioè il "dialogo", prosegue Baerbock.