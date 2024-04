Ue, Draghi: "Nella mia relazione proporrò un cambiamento radicale, ne abbiamo bisogno"

E' importante cambiare l'Unione Europea. A evidenziarlo è l'ex premier, Mario Draghi, durante il suo intervento alla conferenza di alto livello sul pilastro europeo dei diritti sociali a La Hulpe, in Belgio.

“Abbiamo bisogno di un’Unione europea che sia adatta al mondo di oggi e di domani – spiega Draghi –. Nella relazione che la presidente della Commissione mi ha chiesto di preparare proporrò un cambiamento radicale. Questo è ciò di cui abbiamo bisogno”.

“Gli Stati Uniti stanno utilizzando una politica industriale su larga scala per attrarre capacità manifatturiere nazionali di alto valore all’interno dei confini, compresa quella delle aziende europee, mentre l’utilizzo della protezione significa escludere i concorrenti e sfruttare il proprio potere geopolitico per riorientare e proteggere le catene di approvvigionamento”, aggiunge l'ex Governatore della Bce.

“Noi non abbiamo mai avuto la possibilità di stipulare un patto industriale equivalente a livello di Unione Europea, anche se la Commissione ha fatto tutto quanto in suo potere per colmare questa lacuna in quanto tale. Nonostante il numero di iniziative positive in corso, siamo ancora mancanza di una strategia globale su come rispondere in più aree”, prosegue.

“Ci manca una strategia su come tenere il passo con l’aumento dei costi per raggiungere la leadership nelle nuove tecnologie”, sottolinea.

“La maggior parte degli investimenti dovrà essere coperta da investimenti privati – continua –. I risparmi privati sono molto elevati e vengono per lo più incanalati in depositi bancari e non finiscono per finanziare la crescita tanto quanto potrebbero in un mercato dei capitali più ampio. Questo è il motivo per cui avanzare nell’Unione dei mercati dei capitali costituisce una parte indispensabile della strategia complessiva per la competitività”.