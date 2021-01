Covid-19: in fascia rossa Provincia Autonoma Bolzano, Lombardia e Sicilia

La Provincia Autonoma di Bolzano, la Lombardia e la Sicilia passano in fascia rossa.E' quanto emerge dall'ordinanza che sarà firmata dal Ministro per la Salute Roberto Speranza, vigente da domenica.Le Regioni che passeranno in fascia arancione, invece, sono l'Umbria, l'Abruzzo, le Marche, la Liguria, il Lazio, la Valle d'Aosta, il Piemonte, il Friuli Venezia Giulia e la Puglia.In giallo restano la Campania, la Provincia Autonoma di Trento, il Molise, la Toscana, la Basilicata e la Sardegna.