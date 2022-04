Covid-19, Reggio Calabria: isolata nuova variante Xj

E' stata isolata, per la prima volta in Italia, a Reggio Calabria, la variante Xj del Covid-19. A riferirlo, in una nota, è il Commissario Straordinario dell'Asp reggina, Gianluigi Scaffidi.La variante è stata isolata ieri in due persone, nel laboratorio dell'Asp di Via Willermin, diretto da Maria Teresa Fiorillo.Nota fino ad oggi per pochi casi riscontrati in Finlandia, dove è stata individuata alla fine di marzo, la variante Xj è una riformulazione della Omicron, costituita da un ibrido dei ceppi Omicron 1 e Omicron 2, e determina un innalzamento del tasso di contagiosità.