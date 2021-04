Covid-19: Trento, le Marche e il Veneto passano in arancione

Dal 6 aprile, la Provincia Autonoma di Trento, le Marche e il Veneto passeranno nella fascia di rischio arancione, che prevede restrizioni meno aspre rispetto a quelle per la fascia rossa, che entrerà in vigore da domani a livello nazionale per tutta la durata delle festività pasquali. A riferirlo sono fonti del Ministero della Salute.Le ordinanze saranno firmate nella giornata odierna dal Ministro Roberto Speranza, in base ai dati inerenti i contagi da Covid-19 e alle istruzioni della cabina di regia.